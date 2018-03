Dooi zet in, maar weg blijft glad

De dooi is in het zuiden van het land al ingezet, maar wegen kunnen zaterdagavond en -nacht nog verraderlijk glad worden, waarschuwt Rijkswaterstaat. „Het zijn misschien de laatste stuiptrekkingen van de winter, maar het is toch uitkijken”, zegt een woordvoerster. De dienst waarschuwt vooral omdat het zaterdagavond vrij druk op de weg kan zijn.

Ook bij temperaturen boven het vriespunt kunnen sneeuwresten opvriezen, doordat de ondergrond nog is bevroren. Verder behoren ijzel en wat sneeuw in het noorden en noordoosten tot de mogelijkheden.

Schaatsen nu het nog kan

Weeronline verwacht dat het zondag vooral in het noorden nog lang glad kan blijven. Vanuit het zuiden wordt het weer een stuk zachter. Voor het zuidoosten verwachten de meteorologen dat de temperatuur tot 10 graden boven nul kan oplopen.