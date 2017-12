De tienjarige Amir Mouradi is zondag overleden in het bijzijn van zijn familie in Groningen. Dat heeft de advocaat van het Afghaanse gezin, Joancy Breeveld, maandag bevestigd. De verstandelijk gehandicapte jongen leed aan een ongeneeslijke stofwisselingsziekte.

De Raad voor de Kinderbescherming haalde het ongeneeslijk zieke jongetje in september weg bij zijn ouders uit het azc in Emmen. Zij zouden niet meer in staat zijn om hem goede medische zorg te verlenen. Daarop werd Amir ondergebracht in een gehandicapteninstelling in Bedum. Erna volgde een juridische strijd rond Amir.

Later kreeg het gezin een aangepaste woning in Groningen, waar Amir door zijn familie en door verplegers aan huis tot het laatst is verzorgd. „Ik hoop dat hij nu rust en vrede vindt”, aldus Breeveld.