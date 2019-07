Doodstraf voor twee Nederlanders in Marokko

Twee Nederlanders zijn zaterdag in Marokko ter dood veroordeeld. Edwin M. en Shardyone S. wilden in 2017 in Marrakesh een café-eigenaar doodschieten, maar brachten per ongeluk iemand anders om het leven. Slachtoffer van de vergismoord was de zoon van een rechter.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft de uitspraak van de Marokkaanse rechtbank zaterdagmiddag bevestigd. „Alle Nederlanders hebben recht op consulaire bijstand. Het is aan de personen in kwestie om al dan niet gebruik te maken van de mogelijkheid in beroep te gaan”, aldus een woordvoerster. „Nederland spant zich, ook in Marokko, in EU-verband in tegen de doodstraf.”

In het land zijn sinds 1993 geen doodvonnissen meer voltrokken.

Vorig jaar werden ook twee broers van Ridouan Taghi aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord. Destijds zeiden de Marokkaanse autoriteiten dat zij Taghi beschouwen als het brein achter het moordcomplot. In Nederland geldt Taghi (41) als hoofdverdachte in een omvangrijk justitieel onderzoek naar een reeks liquidaties. Hij is nog voortvluchtig.