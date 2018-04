Doodsteken man kwam door werkdruk

Het doodsteken van een medewerker in tbs-kliniek de Kijvelanden vorig jaar, was het gevolg van een te hoge werkdruk en een tekort aan personeel. Dat concludeerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg maandag in een conceptrapport over het incident, dat in handen is van RTL Nieuws.

Een tbs-pati├źnt stak medewerker Arnd Otten dood met een schaar. Behalve een personeelstekort, was er te weinig toezicht op medicijngebruik en werden de regels over het uitlenen van gevaarlijke voorwerpen niet nageleefd, zo blijkt uit het rapport.