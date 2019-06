Doodsoorzaak 900 varkens nog niet opgehelderd

De doodsoorzaak van de ruim 900 varkens in een schuur in Winterswijk is nog steeds niet duidelijk. „Wij kunnen er nog niets over zeggen, we zijn het nog aan het onderzoeken”, zegt een woordvoerster van inspectiedienst NVWA.

Donderdag werden de varkens dood aangetroffen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stelde daarop een strafrechtelijk en technisch onderzoek in. Volgens lokale media zijn de dieren mogelijk gestorven door een kapot ventilatiesysteem. De oorzaak heeft mogelijk te maken met een stroomstoring.

Het is niet voor het eerst dat varken zijn gestikt door falende luchtverversingsinstallaties en alarmsystemen. Alleen in de zomer van vorig jaar al stierven 1200 varkens door verstikking.

Dierenwelzijnsorganisatie Varkens in Nood wijst erop dat varkensboeren verplicht zijn een alarm te hebben voor calamiteiten in de stal, maar dat deze systemen vaak falen. De organisatie wil dat de NVWA strenger gaat controleren op de werking ervan.