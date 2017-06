Doodslag schoonmoeder: tbs en dwangverpleging

Voor doodslag op zijn schoonmoeder heeft een 33-jarige man uit Eindhoven tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen. De man stak de 58-jarige vrouw vorig jaar juli met een mes dood terwijl ze sliep. De man was psychotisch en kan zich niets meer herinneren van de steekpartij.

Het ging al lang niet goed met de man en daarom hadden zijn schoonouders het stel met twee jonge kinderen bij hen in Maasbommel laten logeren. Een dag voor de fatale steekpartij had de Eindhovenaar dringend gevraagd om opname, maar de crisisdienst van de ggz in Tiel weigerde dat en stuurde hem met sterkere medicijnen weg.

De rechtbank in Arnhem vindt dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar was en dat het misdrijf hem daarom niet kan worden aangerekend. De officier was het daar niet mee eens en had naast de tbs ook vijf jaar celstraf geƫist.

De man moet verder een vergoeding betalen aan twee nabestaanden van de vrouw vanwege psychische schade die zij hebben gelopen.