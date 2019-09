Doodrijder Amsterdam mogelijk onder invloed

De 25-jarige automobilist uit Monnickendam die eind augustus betrokken was bij een fatale aanrijding in Amsterdam-Oost was vermoedelijk onder invloed. Bij het ongeval kwam een 35-jarige vrouw om het leven. De man blijft nog zeker negentig dagen in de cel, heeft de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam beslist.

Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie was de verdachte mogelijk onder invloed van meerdere middelen. Welke dat zijn, kon hij niet zeggen.

De aanrijding gebeurde op zaterdagavond 24 augustus in de Eerste Oosterparkstraat. Getuigen vertelden de politie dat de bestuurder van de auto het fietspad was opgereden. Daarbij zou hij de vrouw van achteren hebben aangereden. Vervolgens kwam hij tegen een boom tot stilstand.

De vrouw werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en stierf in de loop van de nacht aan haar verwondingen.