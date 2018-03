Doodle van Google in teken van verkiezingen

De zogenoemde doodle van Google staat woensdag in Nederland in het teken van de verkiezingen. De doodle is te zien op google.nl. Het bereik van deze doodle betreft volgens Google dan ook alleen Nederland.

De eerste drie letters van het woord Google lijken in de rij te staan om te kunnen stemmen in de stembus, waarin de tweede G veranderd is. De L wappert met een Nederlandse vlag en de E springt lachend in de lucht.

Doodles zijn veranderingen in het Google-logo ter ere van feestdagen, jubilea en het leven van beroemde kunstenaars, pioniers en wetenschappers. De ideeën voor de doodles zijn afkomstig van verschillende bronnen, zoals gebruikers van Google. De doodles worden gemaakt door een team illustratoren en engineers.