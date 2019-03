Doodgestoken meisje in ziekenhuis geen patient

Het 8-jarige meisje dat vrijdag in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam is doodgestoken door haar 41-jarige vader uit Hoogvliet, was geen patiënt bij het ziekenhuis en dus ook niet opgenomen. Dat zegt de raad van bestuur van het ziekenhuis.

„We vinden het afschuwelijk wat er vrijdagavond gebeurd is in ons ziekenhuis en leven mee met de nabestaanden van het meisje. De betrokken medewerkers en hun collega’s zijn erg aangeslagen. Wij bieden alle betrokkenen ondersteuning aan en ook komende dagen is er nazorg voor hen geregeld”, aldus de raad van bestuur in een verklaring. „Andere bezoekers of patiënten zijn, voor zover wij nu weten, niet geconfronteerd met wat er gebeurd is.”

Een deel van het ziekenhuis is voor iedereen toegankelijk. Er hangen op veel punten camera’s. De beelden van vrijdag worden overgedragen aan de politie voor het onderzoek. De vader is gearresteerd.