Doodgeschoten scholiere deed aangifte stalking

De 16-jarige scholiere die dinsdagmiddag in Rotterdam werd doodgeschoten, zou later die middag met de politie gaan praten over een aangifte die ze opnieuw deed wegens stalking. Het meisje, Humeyra Ergincanli, werd lastiggevallen door de 31-jarige verdachte. Hij werd kort na het schietincident op het Rotterdam Designcollege aangehouden. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

De man is bekend bij politie en justitie. Hij werd meerdere malen veroordeeld voor verschillende geweldsdelicten tegen verschillende personen. Deze zomer werd hij veroordeeld wegens bedreiging en mishandeling van Humeyra. Nadat zij hiervan aangifte had gedaan, kreeg hij het contactverbod opgelegd. Omdat hij zich daar niet aan hield, had ze opnieuw aangifte gedaan.

Het slachtoffer, leerling in het vierde jaar van de vmbo-school, liep dinsdag in de Essenburgstraat toen de verdachte uit een auto stapte en op haar af liep. Het meisje rende weg, maar werd neergeschoten in de fietsenstalling van de school. De verdachte ging er vandoor in zijn auto en werd niet veel later aangehouden. Onderzocht wordt welke route de man heeft afgelegd. Volgens de politie zaten er mogelijk meer mensen in de auto. Als dat zo is, wil de politie hen graag spreken. Ook andere getuigen worden gevraagd zich te melden.

De verdachte, een 31-jarige Rotterdammer, zit sowieso tot en met vrijdag vast. Dan wordt hij volgens het Openbaar Ministerie waarschijnlijk voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die kan beslissen de man nog eens voor maximaal twee weken in voorarrest te houden.