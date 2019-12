Doodgeschoten man Schiedam komt uit uit Rijswijk

De man die zaterdagavond is doodgeschoten in een woning in Schiedam is een 26-jarige man uit Rijswijk (Zuid-Holland). Dat heeft de politie maandag bekendgemaakt.

De politie kwam zaterdag af op een melding dat er schoten waren gehoord in de Boomgaardstraat. Daar werd de zwaargewonde Rijswijker aangetroffen. Hij overleed ter plekke.

De politie begon direct een onderzoek in de omgeving. Daaruit bleek dat er nog iemand gewond was geraakt bij het incident die, al dan niet met hulp van anderen, de woning wist te verlaten.