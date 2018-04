Doodgeschoten man is 26-jarige uit Breda

De man die zondagavond werd doodgeschoten in een woning in Breda, is een 26-jarige man uit de Brabantse stad. De politie maakte dat dinsdag bekend. Op het lichaam van het slachtoffer wordt woensdag sectie verricht. In de woning aan de Sandenburgstraat waar het fatale geweld werd gepleegd, is nog forensisch onderzoek gaande.

„De man staat niet op het adres ingeschreven”, zegt een woordvoerder van de politie. Een team van 25 rechercheurs werkt aan de zaak.

Na de schietpartij zocht een politiehelikopter nog in de omgeving naar enkele auto’s die kort na de schietpartij zouden zijn weggereden uit de straat, maar dat leverde niets op. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.