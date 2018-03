Doodgeschoten man geen bekende van politie

De 41-jarige Reduan B., die donderdag is doodgeschoten in Amsterdam-Noord, was niet in aanraking gekomen met politie of justitie. Dat meldt de politie.

Reduan is de broer van kroongetuige Nabil B., die verklaringen heeft afgelegd tegen de zogeheten Mocro-maffia. Het slachtoffer werd rond 08.35 uur doodgeschoten in zijn eigen bedrijf aan de Tt. Melissaweg. Een paar straten verderop, op de Tt. Vasumweg, werd een uitgebrande auto gevonden. De politie houdt er rekening mee dat dit voertuig is gebruikt bij de liquidatie. Op beide plekken vindt een uitgebreid onderzoek plaats.

Het betreffende bedrijfspand, waar het slachtoffer directeur was, is doorzocht door een arrestatieteam om er zeker van te zijn dat er geen verdachten meer waren. Duikers van de politie hebben langs de nabijgelegen kade gezocht naar mogelijk weggegooide goederen.