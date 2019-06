Doodgeschoten man Amsterdam is thaibokstrainer

De man die maandagavond is doodgeschoten op de Papaverweg in Amsterdam-Noord is inderdaad Saban Berk. Hij was decennialang thaibokstrainer, heeft de politie dinsdag bevestigd.

De 57-jarige Berk overleed ter plaatse. Medische hulp mocht niet meer baten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie zoekt getuigen die de mogelijke schutters hebben zien vluchten in een zilvergrijze BMW. Die auto werd later op de avond zonder kentekenplaten gevonden in Zaandam.

Berk kwam geregeld aan bod in de hoofdstedelijke media. Zo klaagde hij in 2014 op stadszender AT5 dat hij steeds werd aangezien voor de beruchte Turks-Duitse vrouwenhandelaar Saban B., met wie hij uiterlijk enige gelijkenis vertoonde.