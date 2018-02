Doodgeschoten jongen begraven in Marokko

Zijn naaste vrienden kunnen het nog steeds niet bevatten dat ze hier in Marokko definitief afscheid moeten nemen van hun vriend, Mohammed Bouchikhi. De zeventienjarige jongen werd een week geleden per ongeluk doodgeschoten, toen hij als stagiair aan het werk was in buurthuis Wittenburg in Amsterdam.

Zijn vrienden zijn naar de Marokkaanse stad Berkane gevlogen om hem de laatste eer te bewijzen. Ze wilden bij het gebed in de Elhijra-moskee zijn en bij de begrafenis, die vrijdag door enkele honderden mensen werd bijgewoond. Onder hen was de burgemeester van Berkane.

Voorafgaand aan de plechtigheid zit grote broer Youssef aan een kop thee. Zijn neef, een buurjongen en een goede vriend zitten erbij. Youssef praat openhartig over zijn broertje die „zo ongelooflijk positief in het leven stond dat hij deze onzinnige daad niet had mogen meemaken”. Op de dag dat hij werd doodgeschoten, had hij nog bij zijn broer geslapen. Die had net zijn nieuwe woning betrokken. „We hebben nog heerlijk samen zitten gamen. Uiteindelijk heb ik hem bij het jeugdhonk afgezet.”

Youssef en ongeveer 25 jongeren zoeken vrijdag steun bij elkaar. Even later vertrekken ze met elkaar naar de moskee. Eerst voor het reguliere vrijdaggebed, om daarna het dodengebed aan te horen. Vanuit het gebedshuis trekt de stoet naar de begraafplaats. Daar gooit de broer van Mohammed de laatste scheppen aarde op het graf. Daarna een laatste gebed.

Mohammed werd een week geleden doodgeschoten. De schutters hadden het waarschijnlijk voorzien op een ander, de negentienjarige Gianni L.. Hij raakte gewond. Een twintigjarige stagiaire raakte gewond aan haar benen.

Woensdag was er een herdenkingsdienst in de Amsterdamse Nasr-moskee.