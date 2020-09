Dood vrouw in Bussum kwam door geweld, verdachte voorgeleid

De vrouw die zaterdag dood werd aangetroffen in een woning in Bussum, is door geweld om het leven gekomen. De 41-jarige man die dezelfde dag werd aangehouden wordt dinsdag voorgeleid bij de rechter-commissaris, aldus de politie.

Zondag wist de politie nog niet met zekerheid dat er sprake was van een geweldsincident. Wel was de man al aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij het overlijden van de vrouw.

De vrouw werd rond 05.00 uur dood gevonden in de woning aan de Nieuwe Bellevue.

De aangehouden man zit vast in in beperkingen. Dat betekent dat hij geen contact mag hebben met anderen dan zijn advocaat.