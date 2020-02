‘Dood van door vader neergestoken meisje was niet te voorkomen’

De dood van het 8-jarige meisje dat maart vorig jaar door haar vader werd neergestoken, was niet te voorkomen. Dat concluderen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid in een dinsdag gepubliceerd rapport. Het meisje werd door haar vader in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam neergestoken.

Uit het onderzoek blijkt dat signalen van onveiligheid voor het kind niet altijd voldoende zijn opgepakt door de betrokken professionals en organisaties. Maar, concluderen de inspecties, de signalen gaven geen beeld van acuut gevaar voor het meisje. „Het is daarom aannemelijk dat het overlijden van het kind niet voorkomen had kunnen worden als betrokken organisaties anders hadden gehandeld.”

Woensdag staat de vader voor de rechter in Dordrecht, het gaat om een inleidende zitting. Aanvankelijk zou de zaak inhoudelijk worden behandeld, maar vader Nirmalkoemar B. wisselde recent van advocaat waardoor de behandeling uitgesteld wordt. Eerder bleek al dat B. de dagen voor de dood van zijn dochter bij verschillende instanties had aangeklopt en had „geschreeuwd om hulp”.