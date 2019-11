Dood No-Surrenderleden bij ripdeal was noodweer

Vier Belgen blijven ongestraft voor doodslag op de Amsterdamse No Surrenderbaas Brian Dalfour (47) en zijn kompaan Muljaim Nadzak (34). De rechtbank in Breda oordeelde woensdag dat er sprake was van noodweer. Ze mochten zich verdedigen tegen de twee overvallers die hen hadden vastgebonden en op hen schoten. „Ze hadden maar één gezamenlijk doel: levend wegkomen.”

De overval in oktober 2015 was goed gepland. In een vakantiehuisje in de polder bij Hooge Zwaluwe deden Dalfour en Nadzak alsof ze cocaïne wilden verkopen aan de vier Belgen. Toen het moment daar was, deden ze of ze agenten waren en probeerden de Belgen te overmeesteren en te beroven van hun geld.

Nadat ze op de Belgen schoten ontstond er een warrig gevecht op leven en dood. De Belgen bevrijdden zich uit de kabelbinders waarmee ze waren vastgebonden en vluchtten. In die strijd werden de twee doodgeschoten. Volgens de rechtbank staat niet vast wie de twee precies doodschoot, maar zijn ze alle vier verantwoordelijk voor de dood, doordat ze één gezamenlijk doel hadden en samen vochten. Maar: „Hoe ernstig de gevolgen ook waren, van hen kon niet worden gevergd dat ze in alle hectiek en doodsangst minder ingrijpend zouden reageren”, vonniste de rechtbank.

Ook justitie had al geëist dat de Belgen geen straf zouden krijgen. Een contactpersoon die de twee groepen bijeen bracht, wist van de overvalplannen en daarbij hielp, kreeg drie jaar cel. Een vijfde Belgische verdachte is vrijgesproken omdat hij niet eens in het huisje aanwezig was.