‘Dood na overdosis GHB niet verwijtbaar’

De dood van een vriend na een overdosis GHB valt de 39-jarige Henk B. niet te verwijten. De rechtbank in Assen sprak de man vrij van dood door schuld. Hierin volgt de rechtbank de eis van het Openbaar Ministerie.

B. parkeerde op 3 april 2016 zijn auto met op de achterbank zijn vriend bij een woning in Nieuw-Dordrecht. De vriend had GHB gebruikt en B. dacht dat hij lag te slapen. Hij kreeg hem niet wakker en liet de deuren van de auto open. Zelf ging B. de woning binnen om te slapen. De volgende ochtend vond B. het levenloze lichaam van zijn vriend in de auto.

Het Openbaar Ministerie concludeerde in 2016 dat er geen strafbaar feit was gepleegd en seponeerde de zaak. De moeder en de broer van het slachtoffer waren het hier niet mee eens en dwongen bij het gerechtshof met succes vervolging af.