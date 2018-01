Dood meisje had breuken en 39 blauwe plekken

Een veertien maanden oud meisje uit Hengelo die oktober vorig jaar in het ziekenhuis overleed, bleek ernstige interne verwondingen en breuken en tientallen blauwe plekken te hebben. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving op RTV Oost.

In de pro-forma zitting presenteerde het OM gruwelijke feiten uit het onderzoek naar de doodsoorzaak van het slachtoffertje. Zo had het meisje scheuren in de maag, lever en milt, meerdere gebroken ribben en een gescheurde tong. Ook zijn er aanwijzingen voor een verstikking gevonden en werd bij de sectie een hoge concentratie amfetamine in het bloed van het meisje gemeten. Er werden 39 blauwe plekken op het lichaampje van het kind geteld.

De verdachten ontkennen, maar volgens het OM zijn zij de enigen die verantwoordelijk kunnen zijn voor de dood. Het voorarrest van de twee verdachten, de 22-jarige moeder en haar vriend (32), is met negentig dagen verlengd. Het onderzoek naar de zaak is nog niet klaar. De behandeling van de zaak gaat op 17 april verder.