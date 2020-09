Dood gevonden vrouw in Maastricht door misdrijf omgekomen

De vrouw die donderdag dood werd gevonden in een woning aan de Minister Talmastraat in Maastricht, blijkt door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. Dat laat de politie vrijdag weten.

In de woning waar de vrouw werd gevonden bevond zich ook een zwaargewonde man. Hij werd aangehouden, volgens een woordvoerder van de politie op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe de vrouw om het leven is gebracht en wat de relatie tussen haar en de man is, wil de woordvoerder van de politie niet zeggen. Ook niet of het gaat om de bewoners van het huis.

De politie ging af op een telefoontje van iemand die zich zorgen maakte over de mensen in de woning. Een patrouille nam een kijkje en vond de dode vrouw en gewonde man.

De politie doet vrijdag nog onderzoek in de woning. De woordvoerder verwacht niet dat dit weekend nog meer informatie over de zaak kan worden gegeven.