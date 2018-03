Dood gevonden Pool door geweld omgekomen

Een dode man die maandagavond in de Ertveldplas in Den Bosch werd gevonden is het slachtoffer van een misdrijf. De politie gaat ervan uit dat de man door geweld om het leven is gebracht.

Volgens de politie gaat het om een 32-jarige Poolse man die al langere tijd in Nederland was en een zwervend bestaan leidde. Hij heeft langere tijd in het water gelegen en is voor zover bekend op 30 januari voor het laatst levend gezien, in Den Bosch.

De politie is een groot rechercheonderzoek begonnen en is op zoek naar mensen die de man na 30 januari nog hebben gezien. De familie van het slachtoffer is geïnformeerd over zijn dood.