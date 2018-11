Donorkinderen Karbaat willen verwantschap aantonen

Kinderen die zijn verwekt met donorzaad van medisch centrum Bijdorp in Barendrecht willen zekerheid hebben over hun afstamming. Ze eisen in een civiele procedure een DNA-vergelijking met de inmiddels overleden eigenaar van de kliniek, Jan Karbaat. Die zou zijn eigen sperma hebben gebruikt bij zijn cliënten en daardoor 49 donorkinderen hebben verwekt.

Omdat Karbaat zelf ook nog twintig kinderen kreeg, zouden er zeker 69 afstammelingen van de vruchtbaarheidsarts zijn. De advocaat van de zogeheten Kardaatgroep wees op de „identiteitsproblemen die zij hebben, het gebrek aan kennis over ziektes in de familie en het risico dat ze een liefdesrelatie met een broer of zus beginnen. Dat geeft een verhoogd risico op genetische afwijkingen, ook voor hun kinderen.”