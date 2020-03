Donner: Compensatie voor meer gedupeerden toeslagenaffaire

Ouders die door handelen van de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst in de financiële problemen zijn gekomen, moeten hiervoor worden gecompenseerd. Het gaat mogelijk om veel meer ouders dan in eerste instantie werd verondersteld. Dat concludeert de commissie onder leiding van oud-minister Piet Hein Donner.

De commissie onderzocht of er naast de fraudezaak die eerst is onderzocht (CAF-11) ook andere soortgelijke fraudezaken zijn waarvoor ouders gecompenseerd moeten worden. „Dat blijkt inderdaad het geval”, aldus Donner. Hij adviseert „dezelfde compensatie” als aan ouders in de CAF-11-zaak is verstrekt.