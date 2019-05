„Donna Nuda niet van Da Vinci”

Het schilderij Donna Nuda, nu te zien op de tentoonstelling De schatkamer! in de Amsterdamse Hermitage, is niet van Leonardo da Vinci. Dat denkt althans twee derde van de bijna 450 stemmers onder het publiek van het museum.

Dat had de mening van de bezoekers gevraagd ter gelegenheid van de 500e sterfdag van Da Vinci. Het kunstwerk werd door tsarina Catharina de Grote in 1779 aangekocht als een echte Leonardo da Vinci, maar of hij het zelf heeft gemaakt wordt nu al wel een eeuw betwijfeld.

Het vraagstuk is weer opgelaaid. De Donna Nuda verhuist zeer binnenkort naar Musée Condé in Frankrijk. Dat bezit een tekening die in 2017 aan Da Vinci is toegeschreven en die veel gelijkenissen heeft met de Donna Nuda. "Daar komt nog bij dat de Donna Nuda sterk overeenkomt met de Mona Lisa", aldus de Hermitage.

Donna Nuda is nog tot en met vrijdag in Amsterdam te zien, daarna neemt een ander kunstwerk de plaats van het schilderij op de expositie in: de 16e-eeuwse Berouwvolle Maria Magdalena van Giampietrino. De schatkamer! loopt nog tot eind augustus.