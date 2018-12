Donderdag uitspraak vervolging tabaksindustrie

Het gerechtshof in Den Haag komt donderdag aan het begin van de middag met de beslissing over het al dan niet strafrechtelijk vervolgen van de tabaksindustrie.

Het Openbaar Ministerie liet begin dit jaar weten dat er „binnen huidige wet- en regelgeving” geen mogelijkheden zijn voor een kansrijke vervolging van de tabaksproducenten. Advocaat Bénédicte Ficq startte daarop een zogeheten artikel 12-procedure om te proberen alsnog vervolging af te dwingen.

Ficq deed in 2016 namens longkankerpatiënte Annemarie van Veen en een aantal maatschappelijke organisaties aangifte van zware mishandeling (die de dood tot gevolg heeft) en valsheid in geschrifte tegen de vier grootste tabaksproducenten in Nederland. De tabaksindustrie heeft volgens de klagers sigaretten bewust verslavend gemaakt.

Na de beslissing van het hof reageren onder anderen Ficq en longarts Pauline Dekker daarop tijdens een persconferentie in Amsterdam. Dekker heeft ook aangifte gedaan tegen de tabaksindustrie.