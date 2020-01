Donderdag uitspraak publicatie rapport Jehova's getuigen

De rechter in Utrecht doet donderdag om 16.00 uur uitspraak in het kort geding dat de Jehova's Getuigen Gemeenschap heeft aangespannen tegen onderzoekers van het kenniscentrum WODC en de Universiteit Utrecht. Met het geding wil de gemeenschap de publicatie voorkomen van een onderzoeksrapport over seksueel kindermisbruik en aangiften binnen de gemeenschap van Jehova’s getuigen.

Het rapport zou donderdag worden gepubliceerd en worden aangeboden aan de Tweede Kamer. De Kamer diende in maart 2018 een motie in om het onderzoek te laten uitvoeren, na publicaties in dagblad Trouw. Daarin werd gemeld dat Jehova’s getuigen misbruikzaken binnen de eigen gelederen zouden afhandelen en dat het doen van aangifte zou worden ontmoedigd.

De Jehova-gemeenschap vreest "onherstelbare schade" voor de gemeenschap met ruim 30.000 leden als het rapport openbaar wordt. Volgens de gemeenschap is de inhoud ervan "onjuist en onrechtmatig", zoals een van de advocaten woensdag aan het begin van de zitting zei. Op verzoek van de jehova’s weerde de rechter pers en publiek uit de zaal, omdat tijdens de behandeling van de zaak al veel van het rapport op tafel zou komen.

De rechter doet donderdag mondeling uitspraak.