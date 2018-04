Donderdag uitspraak over staking streekvervoer

De voorzieningenrechter in Utrecht zal donderdag besluiten of een staking komende maandag en dinsdag in het streekvervoer door mag gaan of niet. De vakbonden FNV en CNV willen op 30 april en 1 mei in het hele land het streekvervoer platleggen om hun eisen voor een nieuwe cao kracht bij te zetten. Maar de werkgevers in het openbaar vervoer (VWOV) vinden de staking onrechtmatig en eisten woensdag in een kort geding een verbod.

Donderdag uiterlijk om 16.00 uur zal de uitspraak schriftelijk bekend worden gemaakt. Als die staking doorgaat, dan rijden nergens geen streekbussen. Ook alle regionale treinen die niet van NS zijn, rijden die dagen niet, aldus de vakbonden.

De werkgevers vinden dat de vakbonden oneigenlijk gebruik maken van het stakingsrecht. Ze vinden de actie ontijdig en buiten proportie, omdat de cao-onderhandelingen nog niet waren vastgelopen, zei hun raadsvrouw Saar van Waegeningh. De bonden verrasten de werkgevers onlangs met nieuwe voorstellen, terwijl er een onderhandelaarsresultaat op tafel lag.

Dit conceptakkoord van januari, dat na een stakingsdag tot stand kwam, moest nog langs de achterban van de bonden en die wees het af. De leden vinden dat de loonsverhoging niet goed is opgebouwd en de aanpak van de werkdruk is ook niet concreet genoeg. Zo willen ze uniforme regelingen voor bijvoorbeeld plaspauzes voor de chauffeurs. Daar is nu amper tijd voor, aldus de bonden.

De VWOV kreeg op 16 april een week de tijd akkoord te gaan met de wijzigingen. Maar de werkgevers hoorden op 18 april al dat de 48-uursactie was gepland. De werkgevers waren bereid naar de wensen te kijken maar wilden daarvoor drie weken de tijd, aldus Van Waegeningh. Ze noemde de bonden onzorgvuldig. De staking zal volgens de vervoersbedrijven maatschappelijk ontwrichtend zijn, ook omdat er in de meivakantie veel toeristen zijn.

De vakbonden vinden de actie wel rechtmatig en stellen dat het meevalt met de schade, ook omdat de treinen van de NS gewoon rijden. Ze wezen verder op de moeizame voorgeschiedenis van het cao-overleg sinds vorig najaar.