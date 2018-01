Donderdag minder streekbussen door staking

In het hele land rijden donderdag geen of minder streekbussen en regionale treinen als gevolg van een staking. Dat heeft vakbond FNV dinsdag laten weten, nog voordat een ultimatum dat de bonden aan de werkgevers hadden gesteld was verlopen.

De vervoersbedrijven deden dinsdagochtend een klemmend beroep op FNV en CNV om de staking af te blazen en weer om tafel te gaan. Brancheorganisatie VWOV, die optreedt namens Arriva, Connexxion, Qbuzz, Keolis en EBS, ging daarbij evenwel niet inhoudelijk in op de eisen van de bonden.

Het overleg tussen werkgevers en bonden over een nieuwe cao liep in november spaak. De vakorganisaties willen afspraken maken over met name een vermindering van de werkdruk van buschauffeurs, maar de vervoersbedrijven willen daar geen centrale regeling voor treffen.

„Staken is voor niemand leuk”, aldus FNV-onderhandelaar Paula Verhoef. „Maar de nood in het streekvervoer is letterlijk en figuurlijk heel hoog.” Haar collega Sanne van der Meulen van CNV noemde het eerder al zinloos om weer met de werkgevers te gaan praten. „Concreet bieden zij niks”, zei zij.

De staking duurt de hele donderdag. „Als werkgevers volharden in hun weigering om goede afspraken te maken, volgen er meer en langduriger stakingen”, aldus FNV.