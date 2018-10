Donderdag kort geding over stintverbod op weg

Het kort geding van kinderdagverblijf Het Kinderstraatje in Almere over het weren van de stint van de openbare weg, is aanstaande donderdag. Het kinderdagverblijf heeft een rechtszaak aangespannen tegen minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) omdat het bedrijf het niet eens is met die beslissing. De zaak dient om 14.00 uur bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. De uitspraak volgt waarschijnlijk twee weken later.

Eind 2011 werd de stint aangemerkt als bijzondere bromfiets en toegelaten op de openbare weg. Na een dodelijk ongeluk met een stint in Oss besloot de minister op 1 oktober dat besluit voor onbepaalde tijd op te schorten.

Op donderdagochtend 20 september botste bij station Oss-West een trein op een stint, een soort elektrisch aangedreven bolderkar, van een kinderdagverblijf. Vier kinderen kwamen om het leven. Hun begeleidster en een vijfde kind raakten ernstig gewond.