Domino’s gaat pizza’s contactloos bezorgen

Domino’s bezorgt vanaf woensdag pizza’s contactloos aan huis. Bij een bestelling kunnen klanten aanklikken dat ze geen fysiek contact met de bezorger willen hebben. De bezorger zet dan een warmhoudtas met daarin de pizza voor de deur en gaat een paar meter achteruit. Voor zover bekend is Domino’s de eerste grote bezorgketen in Nederland die deze mogelijkheid biedt.

Nu voor heel Nederland het advies geldt om geen handen te schudden, kan Domino’s zich voorstellen dat sommige klanten zich comfortabeler voelen als ze de handen van een bezorger niet hoeven aan te raken, aldus een woordvoerster woensdag. Ook mensen die in quarantaine zitten kunnen zo bestellen. Daarnaast is het voor de bezorgers een prettig idee dat ze geen lichamelijk contact met vreemden hoeven te hebben, zegt zij.

Een klant die een „contactloze” pizza bestelt, betaalt via internet. Bij Domino’s wordt de pizza niet met de handen aangeraakt nadat hij uit de oven komt. De bezorger zet de tas voor de deur, belt aan en neemt afstand. Pas als de pizza is gepakt en de voordeur weer dicht is, neemt de bezorger de tas weer mee.

De bestelvariant blijft bestaan totdat de coronamaatregelen in Nederland weer worden versoepeld.