Dolhuys in Haarlem heropent als Museum van de Geest

Museum het Dolhuys in Haarlem heeft de deuren weer geopend na een grote verbouwing van anderhalf jaar. Koningin Máxima mocht het nieuwe museum dinsdag onthullen, dat nu Museum van de Geest heet.

Het nieuwe museum toont naast kunst en een historische collectie over zevenhonderd jaar zorggeschiedenis veel persoonlijke verhalen. Het idee is dat de bezoeker op een interactieve manier inzicht krijgt over de werking van zijn of haar eigen geest. Tegelijkertijd moet er begrip worden gekweekt voor mensen die met psychiatrische stoornissen kampen. „Onze missie is geslaagd als bezoekers naar huis gaan met een open geest en oprechte nieuwsgierigheid naar de ander”, zegt directeur Hans Looijen.

Het thema mentale gezondheid loopt als een rode draad door de tentoonstelling. „Daarmee raken we een thema wat altijd actueel is. Ook in tijden van corona is het van groot belang om goed voor je geest te zorgen en mentaal gezond te blijven”, aldus Looijen. Het museum besteedt onder meer aandacht aan hoe er vroeger en nu door kunstenaars en wetenschappers over de geest werd gedacht. Naast de klassiekers als Aristoteles, Freud en Boeddha wordt het gedachtegoed van eigentijdse denkers gedeeld, onder wie onderzoeker Machteld Huber en de Nigeriaanse schrijver van zelfhulpboeken Idowu Kayenikan.

Rapper Willem de Bruin, bekend van The Opposites, vertelt de bezoeker over zijn mentale crisis en hoe muziek voor hem het middel tot herstel was. Diverse kunstenaars tonen hun creaties waarin emoties een centrale rol spelen. Het historische hoogtepunt van het vernieuwde museum blijft de originele dolcel, onderdeel van het gebouw zelf. Daarnaast zijn er allerlei andere historische voorwerpen te zien, zoals een houten leprozenklepper, een dwangstoel uit de 19e eeuw, een gestichtsjas geborduurd met het gotische alfabet en de bekende vlekkentest van Rorschach.