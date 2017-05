Bezoekers van het Dolfinarium in Harderwijk kunnen een nieuwe aanwinst aanschouwen. Vrijdagavond is in het Dolfinarium een dolfijntje geboren.

Moeder en kalfje maken het goed, meldt het Dolfinarium zaterdag op de website. Publiek kan de jonge dolfijn zien zwemmen. Om te zorgen dat moeder en jong ook hun rust krijgen, worden bezoekers wel een beetje op afstand gehouden.

Hoe het dolfijntje gaat heten, is nog niet bekend. Het Dolfinarium heeft daarvoor een wedstrijd uitgeschreven.