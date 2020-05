Dolfijn zwemt in Amsterdamse haven

Een tuimelaar is zaterdag de sluizen bij de haven van IJmuiden ingezwommen en via het Noordzeekanaal in de haven van Amsterdam terechtgekomen. Dat meldt Stichting SOS Dolfijn op Facebook.

Een team van SOS Dolfijn probeert het dier weer de haven uit te begeleiden. Ook roept de stichting belangstellenden op om niet naar de haven te komen om een glimp van de dolfijn op te vangen, omdat dit de hulpactie kan verstoren.

Het dier volgde al drie dagen een zeilend vrachtschip afkomstig vanuit Frankrijk dat Amsterdam als eindbestemming had.

Tuimelaars zijn grote dolfijnen die bijna vier meter kunnen worden.