Dokken na een zware dag in het ziekenhuis

Na afmattend onderzoek in het ziekenhuis moet je ook nog eens 25 euro parkeerkosten betalen. Om „torenhoge” tarieven de wereld uit te krijgen, startte seniorenorganisatie KBO-PCOB maandag een petitie.

„Absoluut voor.” Fokko Muller reageert beslist op de vraag wat hij vindt van de petitie om parkeertarieven bij ziekenhuizen te verlagen. Op een parkeerterrein bij het Isala ziekenhuis in Zwolle staan Muller en zijn vrouw maandagmiddag op het punt in hun zwarte Volvo te stappen. Ze hebben net zo’n 4 euro afgerekend. Het dagtarief kan oplopen tot 8,30 euro.

Het echtpaar betaalde de afgelopen twee jaar „honderden euro’s” parkeergeld na ziekenhuisbezoek. De vrouw was er in behandeling voor borstkanker. „Ik begrijp eigenlijk niet goed waarom je voor parkeren bij een ziekenhuis moet betalen”, verzucht Muller. Alleen toen zijn vrouw gedurende drie weken werd bestraald, kregen ze een gratis uitrijkaart.

Ziekenhuis

Bianca Burger (36), die met haar zoontje en haar moeder het ziekenhuis verlaat, heeft net 2,20 euro parkeergeld betaald. Over zo’n bedrag wil ze niet moeilijk doen. Maar als ze hele dagen met haar zoontje naar het ziekenhuis moet, loopt de teller op tot zo’n 8 euro. Dat vindt ze te gortig. Ze juicht het toe dat burgers zich via een petitie keren tegen dagtarieven van bijvoorbeeld meer dan 30 euro. „Een maximum van 5 euro per dag zou mooi zijn.”

Boze meneer

Met de maandag gestarte petitie tegen „torenhoge” parkeertarieven raakt initiatiefnemer seniorenorganisatie KBO-PCOB een gevoelige snaar. Maandagmiddag tekenden al duizenden mensen het verzoekschrift. Verder kreeg de ouderenbond tientallen klachten binnen over parkeerkosten bij ziekenhuizen, laat zegsman Arno Heltzel weten. „Zo moest een boze meneer, die terminaal is, vorig jaar 1000 euro uitgeven aan parkeren.”

Dat het dagtarief van bijvoorbeeld een Amsterdams ziekenhuis oploopt tot 36 euro, is Heltzel een doorn in het oog. „Ziekenhuizen lijken parkeerders steeds vaker te gebruiken als melkkoe. Zeker voor minder bemiddelde ouderen die vaak naar het ziekenhuis moeten, worden dat soort hoge tarieven een molensteen om hun nek.” Bij nog pakweg 4 van de ongeveer 135 ziekenhuizen kun je gratis je auto kwijt, zegt Heltzel.

Parkeren bij een ziekenhuis zou hooguit een euro per uur moeten kosten, vindt hij. Ook gratis parkeren is volgens hem een mogelijkheid. Er zouden maatregelen te verzinnen zijn waarmee je in zo’n geval wildparkeerders kunt weren. „Geef ziekenhuisbezoekers een uitrijkaart. Of voer kentekenplaatherkenning in.”

KBO-PCOB wil de petitie over een maand aanbieden aan de Tweede Kamer, het ministerie van Volksgezondheid en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Keurig

„Als je heel ziek bent en vaak naar het ziekenhuis moet, is het heel vervelend dat de parkeerkosten oplopen”, reageert zegsman Wouter van der Horst van de NVZ dinsdagmorgen. Hij benadrukt dat ziekenhuizen zelf, dan wel gemeentes of parkeerbedrijven, de tarieven bepalen.

Van der Horst waarschuwt de parkeerkwestie, die afgelopen jaren meermalen in de Kamer aan de orde kwam, „niet in het extreme” te trekken. „Een dagtarief van 36 euro is echt een uitzondering. Door de bank genomen vallen de tarieven wel mee. En vaak zijn er coulanceregelingen voor mensen die vaak in het ziekenhuis moeten zijn.”

George Schwieters (80) uit Ommen, die zijn vrouw in het Zwolse ziekenhuis bezocht, kan zich „redelijk” vinden in de petitie. „Het moet niet te gek worden met die tarieven.” Toch telt hij vooral zijn zegeningen. „Het ziekenhuis zal niet schepen vol geld willen verdienen aan het parkeren. Er moet ook geld opzij gelegd worden voor onderhoud.” Als de zorg goed is, wil hij best een paar euro parkeergeld betalen. „Ik ben hier vaste klant geweest. En ik ben altijd keurig behandeld.”