Doeslief-campage richt zich op geweld tegen hulpverleners

Geweld en agressie tegen hulpverleners staan centraal in een nieuwe overheidscampagne. Vanaf dinsdag zijn de spotjes te zien en te horen op radio en tv en online. Het is een vervolg op de #DOESLIEF-campagne waarin de Stichting Ideële Reclame (SIRE) sinds maart Nederlanders oproept aardiger tegen elkaar te zijn.

Een op de drie hulpverleners kreeg in 2018 te maken met agressie. Dat resulteerde in vele duizenden meldingen van verbaal of fysiek geweld tegen brandweer, politie-, ambulance- en ander hulpverlenend personeel.

In 2011 lanceerde SIRE al een vergelijkbare campagne, Handen af van onze hulpverleners. „Acht jaar later blijkt het beledigen, bedreigen of zelfs fysieke geweld tegen hulpverleners weliswaar afgenomen, maar het komt nog steeds te vaak voor”, aldus de organisatie.