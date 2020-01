Doelwit handgranaat Kerkdriel nog onbekend

De politie kan nog niets zeggen over een eventueel doelwit van de handgranaat, die maandag voor een appartementencomplex in het Gelderse Kerkdriel werd ontdekt. De handgranaat stond op scherp en is door de Explosieven- en Opruimingsdienst Defensie EOD onschadelijk gemaakt.

Burgemeester Henny van Kooten van Maasdriel, waar Kerkdriel bij hoort, is een bewoner van het complex. Hij sloot maandag niet uit dat hij het beoogde doelwit was, omdat hij streng optreedt tegen drugshandel en -productie in zijn gemeente. Volgens de politie staat het nog niet vast of de actie gericht was tegen de burgemeester. Er zijn ook andere mogelijkheden. Onderzoek moet uitwijzen wie de handgranaat heeft neergelegd en wie doelwit was, aldus de politie.

De politie denkt dat de granaat tussen zondagavond 20.00 uur en maandagochtend vroeg is geplaatst. Een krantenbezorgster ontdekte het projectiel en belde 112. De politie heeft onder meer camerabeelden van omwonenden en winkeliers in de omgeving opgevraagd.

De komende tijd houdt de politie de omgeving van het wooncomplex extra scherp in de gaten. Hoe dat gebeurt wil een woordvoerster niet zeggen.