„Doel was inbraak, niet een overval”

Drie mannen die terechtstaan op verdenking van een overval op de Haagse woning van darter Raymond van Barneveld ontkennen dat zij geweld hebben gebruikt. De bedoeling was een inbraak, aldus de drie Amsterdammers. „Wij dachten dat er niemand thuis was.” Dat verklaarden de drie maandag voor de rechtbank in Den Haag, waar zij voor de overval terechtstaan.

Het misdrijf vond plaats op 16 juni, rond zes uur ’s ochtends. Van Barneveld was in het buitenland aan het werk, zijn vrouw Silvia was alleen in de woning. Zij overliep de drie mannen, die een dakje hadden geforceerd om binnen te komen. Volgens Silvia van Barneveld was zij op dat moment naakt. Zij zegt dat zij is geslagen en aan haar haar is getrokken. Zij kreeg een voorwerp tegen haar nek gedrukt, waarvan zij dacht dat het een wapen was. Volgens de drie daders is ook dat niet gebeurd. Evenmin zijn er bedreigingen geuit, stellen zij.

„Ik heb doodsangsten uitgestaan”, aldus de slachtofferverklaring van Silvia van Barneveld, die zij in de rechtszaal door een dochter liet voordragen. „In tien minuten is mijn hele leven kapotgemaakt.”

De drie verdachten (24, 24 en 25 jaar oud) zeggen dat zij die nacht „straalbezopen” waren. Toen ze eenmaal binnen waren, ging het alarm in de woning af en zouden zij in paniek zijn geraakt. Verdachte Yassine el H., de enige die nog vastzit, geeft wel toe dat hij Silvia van Barneveld heeft vastgepakt om haar van boven naar beneden te brengen. De mannen gingen ervandoor met een ketting, tas, oorbellen en een portemonnee.

Het Openbaar Ministerie komt later maandag met een strafeis.