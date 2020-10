Doek van Cuyp uit Goudstikker-collectie op Duitse veiling

Een schilderij van de hand van Aelbert Cuyp wordt later deze maand geveild in Frankfurt am Main. Het gaat om een portret van een jager met een hond, dat zich ooit in de collectie-Goudstikker bevond.

De Joodse kunsthandelaar Jacques Goudstikker verongelukte in 1940 op de vlucht voor de nazi’s. Zijn toenmalige collectie bevond zich in Nederland en kwam in Duitse handen. Rijksmaarschalk Hermann Göring verwierf een groot aantal kunstwerken voor een fractie van de waarde, maar dergelijke transacties zijn later ongeldig verklaard.

Ook dit doek viel in de handen van Göring en wordt nu op 24 oktober geveild. Volgens The Art Newspaper wordt de opbrengst verdeeld tussen de degene die het nu heeft en een erfgename van Goudstikker.

Het werk dook vorig jaar op in een veilinghuis in Bamberg, ingebracht door iemand die het eerder op een liefdadigheidsveiling had gekocht. Hij stemde ermee in dat de erfgename het zelf zou veilen, mits hij een deel van de opbrengst zou krijgen. Aldus werd besloten. De opbrengt wordt geschat op 7 ton.