Doek Liebermann voor het eerst in Nederland

Bij hoge uitzondering heeft het Gemeentemuseum in Den Haag het schilderij Rustpauze in het Amsterdamse Weeshuis van de beroemde Duitse kunstenaar Max Liebermann (1847-1935) in bruikleen. Het is voor zover bekend de eerste keer dat het doek zijn thuisbasis Frankfurt verlaat, waar het een permanente plek heeft in het St├Ądel Museum.

Liebermann wordt beschouwd als een van Duitslands grootste publiekslievelingen en om die reden worden zijn topstukken uit Duitse collecties nauwelijks uitgeleend. Het Gemeentemuseum wil zijn werk nu ook in ons land, waar hij minder bekend is, onder de aandacht brengen. Het toont daarom in samenwerking met het museum Liebermann-Villa am Wannsee een groot overzicht van Liebermann, dat is te zien van 24 maart tot en met 24 juni.