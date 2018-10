Doe mee aan RD-onderzoek naar opvoedstijlen

Het Reformatorisch Dagblad is een onderzoek gestart naar de verschillende opvoedstijlen in de gereformeerde gezindte.

De redactie vraagt zich af of de opvoedingsstijlen in de afgelopen jaren zijn veranderd. Het onderzoek moet op termijn leiden tot een aantal artikelen in onze media.

Uw deelname aan dit onderzoek stellen wij zeer op prijs. Dit duurt slechts ongeveer tien minuten. Uiteraard is uw anonimiteit daarbij gewaarborgd.

Het gaat om concrete voorvallen waarbij we graag van u horen welke oplossing het meest bij uw opvoedstijl past. Ook mensen voor wie het al enige tijd geleden is dat ze kinderen opvoedden, kunnen aan het onderzoek deelnemen.

