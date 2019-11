Doe dinsdag iets extra voor een ander

Na het commerciële geweld van Black Friday en Cyber Monday volgt GivingTuesday. Een verademing. „Mooi dat een rare beweging als GivingTuesday mensen kan aansporen iets extra’s voor een ander te doen.” Geven én doen.

Het initiatief slaat aan. Zeker 250 organisaties in Nederland doen dinsdag mee aan GivingTuesday, een wereldwijd initiatief om zich in te zetten voor anderen. Zomaar. Als extraatje.

Een plafond schilderen bij de buurvrouw, een zieke klasgenoot opzoeken, met de wijk een plantsoen opknappen. Of de zolder opruimen en spullen bij de kringloop afgeven. Of de voorraadkast uitmesten en producten naar de voedselbank brengen. De ik-gerichtheid moet dinsdag plaatsmaken voor de gerichtheid op de ander.

GivingTuesday is in 2012 bedacht door 92nd Street Y, een cultureel centrum in New York. Het initiatief is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van goed doen, vrijgevigheid en solidariteit. In meer dan zeventig landen doen mensen mee.

„Prachtig om te weten met honderdduizenden mensen wereldwijd iets voor de ander te betekenen”, zegt Theo Hesen (63), initiatiefnemer van GivingTuesday in Nederland. Geven aan en geven om een ander, is het motto.

Groei

Het evenement vindt plaats op de eerste dinsdag na Thanksgiving in de VS en na de koopevenementen Black Friday en Cyber Monday. Tijd voor goede doelen en maatschappelijke organisaties om zoveel mogelijk mensen bij hun werk te betrekken.

GivingTuesday markeert het begin van het traditionele geefseizoen. In Nederland begint het seizoen met Sinterklaas.

De initiatiefnemers van de Nederlandse tak van GivingTuesday zijn in januari gestart. „Als we het eerste jaar honderd deelnemers krijgen, hebben we het knap gedaan, was onze gedachte”, zegt Hesen. Dat nu al 250 organisaties meedoen, overtreft zijn stoutste verwachtingen. „Het blijft maar groeien. Donderdagavond meldde zich nog een bedrijf aan. Prachtig.”

Veel mensen vinden dit een leuk initiatief om bij aan te haken, zegt Hesen. Aantallen heeft hij niet. „Niemand is verplicht om te melden als hij iets onderneemt voor een ander.”

Nederland is blijkbaar minder kil en individualistisch dan we vaak roepen, stelt Hesen. „Mensen willen best iets voor een ander doen. Wij geven ze graag een zetje om het ook echt te doen.”

Bonte brij

GivingTuesday in Nederland is minimaal georganiseerd voor een maximaal effect. „We hebben geen directie, geen kantoor. Zes of zeven vrijwilligers zetten hun schouders eronder.”

De deelnemers in Nederland vormen een bonte brij van goede doelen. Van de Vereniging van kattenzorg, stichting de Hond kan de was doen en het Repair Café tot de ME/CVS-vereniging. Via de site GivingTuesday.nl kunnen bezoekers geld doneren aan goede doelen.

Ook christelijke organisaties haken aan. Gevangenenzorg Nederland, MAF Nederland, de Leprazending, de Bijbelvereniging en Ark Mission, om maar iets te noemen.

Woord en Daad staat ook tussen lijst van deelnemers. „Wij vinden het mooi om bij dit initiatief aan te sluiten”, legt Aukelien Wierenga van de reformatorische hulporganisatie uit. „Woord en Daad hoort tussen de goede doelen te staan.”

Toch is geld doneren niet het hoofdmotief voor GivingTuesday, benadrukt oprichter Hesen. „Het belangrijkste is om iets voor een ander te doen. Er zijn al zo veel mensen die alleen voor zichzelf gaan.”