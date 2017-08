Dodental schietpartij Curaçao stijgt naar vijf

Het dodental van de schietpartij op Curaçao van afgelopen maandag is opgelopen naar vijf. Woensdagochtend (lokale tijd) overleed een 52-jarige man aan de verwondingen die hij had opgelopen.

De schietpartij vond maandagavond (lokale tijd) plaats in de wijk Buena Vista in Willemstad. Onbekenden openden vanuit een auto met een automatisch geweer het vuur op een bar annex kleine supermarkt waar veel mensen aanwezig waren. Daarbij vielen direct vier doden, onder wie een tweeling die op dat moment zijn 22-jarige verjaardag vierde. De woensdag in het ziekenhuis overleden man was de stiefvader van de twee jongemannen.

Volgens justitie was de schietpartij een geplande liquidatie van een van de slachtoffers, een 27-jarige Curaçaose man. De aanleiding zou liggen in een langdurige en gewelddadige strijd tussen twee criminele bendes op het eiland. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor. Wel is op een afgelegen plek op het eiland een uitgebrande auto gevonden die waarschijnlijk is gebruikt door de daders.

Volgens het Openbaar Ministerie moet meer actie worden ondernomen tegen de vele illegale wapens die op het eiland zijn. De wijk Buena Vista is al geruime tijd het toneel van schietpartijen en ander geweld. Vaak heeft dat te maken met geweld tussen rivaliserende bendes.