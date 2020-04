Dodental op Sint Maarten door coronavirus stijgt naar zes

Het aantal doden als gevolg van het coronavirus op Sint Maarten is zondag met twee naar zes gestegen. De overheid meldde dat in totaal 37 besmettingen zijn geregistreerd. Dat betekent dat er sinds zaterdag twaalf nieuwe gevallen bij zijn gekomen. In het ziekenhuis ligt één coronapatiënt en drie mensen van wie wordt vermoed dat ze besmet zijn met het coronavirus.

Nederland stuurde zondag een transportvliegtuig geladen met medische apparatuur om coronapatiënten te behandelen. Daaronder is een deels mobiel ziekenhuis waarmee zes zelfstandige intensivecareplekken worden opgezet. Ook is apparatuur meegestuurd waarmee zes extra ic-plekken in het ziekenhuis van Sint Maarten gerealiseerd kunnen worden.