Dodental door coronavirus stijgt tot boven de 2000

Het officiële dodental door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 2101. In de afgelopen 24 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 234 sterfgevallen doorgekregen.

Het aantal meldingen wil niet zeggen dat in de afgelopen 24 uur 234 mensen zijn overledenen. Het aantal gemelde doden is op dinsdagen altijd het hoogst, aldus het RIVM. „Dat is te verklaren doordat veel van de sterfgevallen en opnames op vrijdag, zaterdag en zondag, op maandag administratief worden verwerkt en gerapporteerd.” Als de gegevens op maandag worden verwerkt, brengt het RIVM de informatie op dinsdag naar buiten.

Mensen die aan het coronavirus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken sowieso in de statistieken.

Het aantal nieuwe meldingen over ziekenhuisopnamen is met 292 hoger dan maandag, toen hierover 260 meldingen binnenkwamen. In totaal zijn nu 7427 mensen in ziekenhuizen opgenomen. Hoeveel van hen weer zijn ontslagen, houdt het RIVM niet bij.

Het aantal positieve testen nam met 777 toe tot 19.580. Ook hier ligt de registratie vaak een of twee dagen achter op de werkelijke situatie. Het werkelijke aantal patiënten zal hoger liggen dan 19.580, omdat niet iedereen wordt getest.

Op 2 april stierf het hoogste aantal patiënten, namelijk 154. Het aantal ziekenhuisopnames lag op 24 maart het hoogst (554 mensen).

De meeste coronadoden zijn 70-plussers, maar onder de overledenen zijn ook een twintiger, twee dertigers en acht veertigers. Iets meer dan de helft van het aantal bevestigde patiënten is vrouw, maar het zijn vooral mannen die in ziekenhuizen worden opgenomen en die aan het coronavirus overlijden.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) geeft later op de middag een update over de situatie op de intensivecareafdelingen, waar de patiënten belanden die er slecht aan toe zijn. Daar lagen maandag 1409 patiënten. Voor coronapatiënten zijn in totaal ongeveer 1900 bedden beschikbaar. Daarnaast zijn ongeveer 500 bedden bestemd voor andere aandoeningen. Daarbovenop stelt de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen ruim honderd bedden op intensive cares beschikbaar voor Nederlandse coronapatiënten.