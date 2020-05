Dodental door coronavirus stijgt met 16 tot 5456

Het aantal overleden coronapatiënten is met 16 toegenomen. Volgens de officiële registratie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn nu 5456 Nederlanders aan het virus gestorven. Van deze patiënten stond vast dat ze waren besmet.

Het werkelijke dodental ligt fors hoger, omdat ook mensen overlijden die niet zijn getest. Ook liggen de cijfers wat achter, omdat GGD’en sterfgevallen soms pas een of meerdere dagen later doorgeven aan het RIVM.

Het RIVM kreeg 36 meldingen uit het land binnen over nieuwe ziekenhuisopnames. Sinds het begin van de uitbraak zijn in totaal 11.343 Nederlanders zo ziek geworden van het coronavirus dat behandeling in het ziekenhuis nodig was.

Zowel het aantal doden als het aantal ziekenhuisopnames daalt al enige tijd. Het RIVM constateerde dan ook al meerdere keren dat de maatregelen die het kabinet heeft genomen effect hebben. Aan de longziekte Covid-19, die door het virus wordt veroorzaakt, sterven vooral ouderen: bijna 89 procent van de overledenen is ouder dan 70 jaar.

Van de mensen onder de 70 jaar die aan de ziekte zijn bezweken, leed 70 procent aan een „onderliggende aandoening”, zoals het RIVM het verwoordt. Het vaakst gaat het om hart- en vaatziekten, gevolgd door diabetes en chronische longaandoeningen.

In totaal zijn inmiddels 42.788 mensen in Nederland positief getest op het virus.