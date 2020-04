Dodental door coronavirus stijgt met 101 naar 1867

Het coronavirus heeft nu zeker 1867 mensen het leven gekost in Nederland. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft sinds zondag 101 nieuwe meldingen over sterfgevallen doorgekregen. De GGD’en in het land hebben 260 nieuwe ziekenhuisopnamen doorgegeven aan het RIVM, een fractie meer dan de 253 van een dag eerder.

Het aantal meldingen over sterfgevallen en ziekenhuisopnamen ligt achter op de werkelijkheid. Vaak duurt het een of meerdere dagen voordat deze informatie wordt doorgegeven aan het RIVM. Mensen die aan het virus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken in de statistieken.

Omdat de registratie wat achterligt, is het moeilijk om harde uitspraken te doen over de cijfers. Het RIVM houdt wel de datum bij van iedere ziekenhuisopname en van ieder sterfgeval. Uit een overzicht van de meldingen blijkt dat de piek in het aantal opnames vooralsnog op 24 maart lag, met 554 nieuwe patiënten.

De dodelijkste dag van de pandemie was tot nog toe vorige week dinsdag (31 maart). Toen overleden in ons land 149 mensen bij wie het virus was vastgesteld.

Hoewel veruit de meeste overledenen boven de 70 jaar zijn, treft het virus sporadisch ook jongere mensen. De jongste dode was tussen de 25 en 29 jaar. Bij die persoon was wel sprake van „onderliggend lijden”. Het RIVM bedoelt daarmee dat iemand al ernstig ziek was. Eén dertiger en zeven veertigers zijn aan de ziekte Covid-19 overleden.

In ziekenhuizen worden ook vooral ouderen opgenomen, maar ook daar zijn uitzonderingen op de regel. Zo zijn sinds het begin van de uitbraak 30 kinderen van tussen de nul en vier jaar in het ziekenhuis beland door het coronavirus. Van het totale aantal opgenomen patiënten is slechts 0,8 procent onder de 20 jaar.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) geeft later op de middag een update over de situatie op de intensivecareafdelingen, waar patiënten belanden die er ernstig aan toe zijn.