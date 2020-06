Dodental door coronavirus met 3 gestegen

Het dodental door het coronavirus is gestegen tot 6100. In de afgelopen 24 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 3 sterfgevallen doorgekregen. Het werkelijke aantal doden ligt hoogstwaarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen op het virus is getest.

Twee mensen stierven respectievelijk dinsdag en woensdag. Het zijn de eerste sterfgevallen deze week. De derde patiënt overleed op 10 juni, maar dit is nu pas doorgegeven aan het RIVM.

Vijf mensen werden in ziekenhuizen opgenomen. Twee van hen belandden eind mei al in een ziekenhuis, maar ook dit kwam nu pas binnen bij het RIVM. Voor zover nu bekend is sinds maandag niemand meer opgenomen in een ziekenhuis. Het totaal staat nu op 11.863.

Het virus werd bij nog 111 mensen vastgesteld. Sinds eind februari hebben 49.914 mensen het virus opgelopen, maar ook dat aantal ligt in werkelijkheid vermoedelijk hoger.

In de afgelopen twee weken is het virus vastgesteld bij 1647 mensen. Een op de drie komt uit Zuid-Holland. Die provincie heeft ook iets meer dan de helft van de ziekenhuisopnames en bijna een derde van alle sterfgevallen in de laatste veertien dagen.