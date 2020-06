Dodental coronavirus stijgt met zes

Nog eens zes mensen zijn overleden aan het coronavirus. Hun overlijden is in de afgelopen 24 uur doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het officiële dodental is daarmee opgelopen naar 6065. Het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen wordt getest en omdat sterfgevallen soms pas na een tijdje worden doorgegeven.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg met drie naar 11.831. Het totaal aantal coronagevallen nam met 165 toe. Het coronavirus is nu vastgesteld bij 48.948 mensen.

Volgens de huidige gegevens van het RIVM is afgelopen zaterdag niemand overleden. Dat kan dinsdag veranderen, wanneer meer cijfers uit het weekeinde naar buiten komen. De laatste dag zonder een corona-sterfgeval was 9 maart. Het totale dodental stond toen op vier.

De regionale gezondheidsdiensten geven ziekenhuisopnames en sterfgevallen uit het weekeinde vaak in de loop van maandag door aan het RIVM. Die brengt de cijfers op dinsdag dan naar buiten. Daarom liggen de cijfers op dinsdagen vaak wat hoger dan op andere dagen.

Sinds 1 juni kan iedere Nederlander met klachten zich laten testen op het coronavirus. In de eerste week deden 58.509 mensen dit. Van hen bleken 1221 (2,1 procent) het coronavirus onder de leden te hebben. Afgelopen week, in de tweede week dat het kon, zijn 55.437 mensen getest. Dit leverde 875 coronagevallen op, oftewel 1,6 procent.