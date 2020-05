Dodental coronavirus stijgt met 53 naar 5643

Het officiële aantal doden door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 5643. In de afgelopen 24 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 53 nieuwe meldingen van overlijdens binnengekregen. Het werkelijke aantal doden ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas na enkele dagen doorgegeven.

Er zijn 35 nieuwe patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) vanwege het coronavirus.

Tot nu toe zijn er 43.681 bevestigde Covid-19 patiënten gemeld aan het RIVM. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken, meldt het instituut. Omdat niet alle Covid-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger.